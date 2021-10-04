日本藝人田村淳（小淳）平時常在推特上發文，傳他有意步入政壇的他，常針對與民眾日常生活相關的事件發表個人意見，2日他針對埼玉縣搭電扶梯「站穩搭乘」新規定表示支持。

本月1日埼玉縣開始實行「搭電扶梯時需站定」，也是全國第一處將電扶梯搭乘方式列入條規的縣，一改日本各地過去「搭電扶梯靠左、讓出右邊供給急用者行走」公眾默契，規定改為「搭乘電扶梯時在原定站定不行走」。

小淳在推特發文表示：「電扶梯本來就不是設來行走、而是讓搭乘者站定位就能移動，搭上其實就不需要移動，也不用在那邊靠左或靠右給人走或跑，我總是想對在電扶梯走跑的人說，『如果急的話，就直接走樓梯吧！』」

他的呼籲得到各種支持與反對回應，也有人認為埼玉縣「管太多」，而小淳當天再發文表示，「現在變得好像不靠邊就會被人瞪『別擋路』，我非常贊成埼玉縣的這項新規定，應讓國家來主導埼玉縣帶頭、讓其他縣也效法！」