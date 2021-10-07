台灣基進立委陳柏惟罷免投票倒數，卻爆出10年前曾肇事逃逸，引發熱議。對此，前立委孫大千表示，其實陳柏惟罷免案最大的幕後推手，就是陳柏惟自己。

孫大千今（7）日在臉書表示，當時名不見經傳的陳柏惟，能夠在2020年得到台中市第二選區選民的支持，很大一部分是因為搭了蔡英文的順風車，選民給了陳柏惟一個機會來證明自己，但是他卻沒珍惜，更糟蹋了這個寶貴的機會。

對於陳柏惟在立法院的質詢，孫大千直批，簡直就是荒腔走板，不知所云，既不具備專業能力，也沒有展現思考邏輯，一次又一次的質詢內容，只是一次又一次的證明了陳柏惟的腦袋中除了仇恨和偏見，一無所有。

孫大千指出，台灣人民每年在一位立法委員的身上，平均花費將近1000萬元，正所謂「爾俸爾祿，民脂民膏」，但陳柏惟從來沒有認真思考過，立法院有113位委員，為什麼偏偏要罷免他？當然是因為他的表現，連普通立法委員應具備的水準都沒有。

而陳柏惟罷免案對台灣民主政治最重要的意義，孫大千認為，就是大聲地告訴每一位立法委員，「選上了，就請好好認真的行使職權」。