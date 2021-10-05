高鐵宜蘭站設址位置，傳在政院主導下從宜蘭站轉向四城站，引發綠營內部及地方反彈。民進黨立委陳明文今天表示，身為立法院交通委員會召委，對宜蘭站址當然有態度，交通部長王國材如果1個月後讓宜蘭人繼續吵下去就必須負責，「相信有能力的部長一定可以解決問題」。對此，王國材回應，百年建設如果太急躁，這樣不好，呼籲回到理性克服問題。

高鐵宜蘭站場址該設於何處，爭議不休。民進黨立委陳明文昨天質詢公共工程委員會主委吳澤成時表示，高鐵宜蘭站設址已成政治風暴，吳澤成應協助王國材解決問題，若1個月後還有宜蘭人再吵，王國材就要下台。對此，有學者認為，高鐵宜蘭站址仍在審議階段，尚未結案就吵成這樣，質疑民代操作過頭。

對此，陳明文今表示，他不是宜蘭人，但他是立委，也是立法院交通委員會的召委，而高鐵延伸到宜蘭是委員會的焦點，他當然會關心也當然會有態度，這是作為立委的責任。

陳明文強調，高鐵延伸宜蘭經費高達1700億，交通部卻因為站址地點的問題讓地方吵成這樣，是交通部長溝通不力，還是審議過程沒有凸顯專業？所以，如果王國財一個月後還是讓宜蘭人繼續吵下去，一定會讓中央的美意變壞事，這點他不能接受，王國財身為政務官一定要負起責任，「相信有能力的部長一定可以解決問題」。

對此，王國財表示，他尊重每個人的想法，而他在乎的是專業評估，百年建設如果太急躁，這樣不好，呼籲還是要回到理性克服問題，交通部在設址上的依據也會回到專業判斷。

對於設址宜蘭站的評估，王國財說，設置在宜蘭站必須拆遷100戶以上，若要與台鐵共構，將會形成9層樓高的軌道景觀，所以才會有在宜蘭站之前，讓鐵路高架化分開的想法，但目前提出的4個方案都有可能，仍未做最後決定。