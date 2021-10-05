不鏽鋼廠運錩(2069)決議暫停110年現金增資相關作業，將依客觀環境重新調整認股價格等。受惠鋼價上漲，公司7、8月營收持續攀高，預計9月仍有望再挑戰新高，第三季營收將可望同步再創新高。

運錩先前公布將現金增資發行1萬張，以償還銀行借款，發行價格每股32元；鑒於近期資本市場環境巨幅變動，為維護股東權益及確保募資完成，決定暫停現金增資相關作業程序，待國內金融情勢穩定後，再行擇定合適的發行時點，並將依客觀環境重新調整認股價格、原股東與員工及特定人股款繳納期間、增資基準日等事項。

運錩7、8月已連續2個月營收創新高，8月營收達12.78億元新高；受惠不鏽鋼價持續走升，出貨量穩健，9月營收力拚再創新高。今年前8月營收84.87億元，年增87.55%，改寫歷史同期新高，並已超越去年全年營收。

展望第四季，上游不鏽鋼價10月續大漲，隨著中國大陸實施限電、限產政策，使鋼市供需趨緊，有助行情維持在高檔，預料公司第四季營收亦撐在高檔。

運錩今年銷售量預估17.7萬噸，年增32%。今年受惠不鏽鋼價格走揚，加上出貨量放大，全年營收可望突破100億元，締造新高紀錄。

運錩第二季營收34.32億元，毛利率12.85%，淨利1.71億元，每股淨利1.11元。上半年每股淨利1.76元，比去年同期由虧轉盈。