中共軍機近日擴大擾台，蔡英文總統表示，台灣在兩岸關係上的立場始終如一「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」。在對等、不設政治前提的原則下，我們將持續以開放態度與北京當局展開對話。台灣也投入必要資源，強化對北京當局了解，以減少誤解和誤判的可能性，並有助做出更精確的兩岸決策。

蔡英文接受美國《外交事務》雙月刊邀請撰寫專文，以「臺灣力爭民主之路—國際秩序變遷中的一股良善力量」為題表示，在經歷疫情之後，現在，威權體制更深信他們的治理模式比起民主制度更符合21世紀的需求，這也引發意識形態的角力。

她說，台灣就處在這體制角力的要衝，有蓬勃民主和受西方影響的台灣，同時也受到中華文明的影響及亞洲傳統的形塑，其屹立不搖和持續繁榮，牴觸了中共的論調，也阻礙了中共稱霸區域的野心。

蔡英文表示，北京當局從未放棄對台的野心，中國軍事支出持續二位數的成長，在台海及周邊海域軍事擴張，北京當局這樣日漸強勢的姿態已取代其對和平解決爭端的承諾。2020年以來，中國人民解放軍的機艦在台海的活動明顯增多，幾乎天天侵入台灣南部的防空識別區，偶爾還會越過台海中線—貫穿臺灣海峽中部，從日本周邊島嶼的東北方向，向西南延伸到香港。

儘管情勢令人擔憂，但她說，台灣人民依然向全世界宣告，民主不容妥協。在中國人民解放軍幾乎天天侵擾的情況下，台灣在兩岸關係上的立場始終如一：「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」。

蔡英文強調，維護區域安全仍將是台灣整體政策的要務。就如2016年以來我們政府所一再重申，只要在對等、不設政治前提的原則下，我們將持續以開放態度與北京當局展開對話。同時，台灣也投入必要資源，強化對北京當局的了解，以減少誤解和誤判的可能性，並有助於做出更精確的兩岸決策。我們期待能清楚瞭解外在環境的威脅及機會，以迎接挑戰。

同時，她說，台灣也致力與區域間的行為者合作，確保區域穩定。台灣已進行一系列軍隊現代化和組織改造，以妥善因應現在和未來的挑戰。除了戰鬥機等傳統戰力，台灣也大量投資在不對稱戰力，包括移動式陸基反艦飛彈，並將於 2022年成立「國防部全民防衛動員署」。

她說，此項軍事改革將確保訓練有素、裝備精良的後備戰力，能成為正規軍隊可靠的後援。這些行動都是為了提升臺灣的自主整備度，展現台灣願意承擔責任的態度，我們不會將安全夥伴的協助視為理所當然。

蔡英文強調，我們也致力與周邊國家合作，防止東海、南海及臺灣海峽爆發軍事衝突。台灣位處由日本北方至婆羅洲的第一島鏈，這條海上防線一旦遭武力破壞，將衝擊國際貿易，破壞整個西太平洋的穩定。台灣失守將不只是台灣人民的浩劫，也將瓦解70多年來得以維持和平、卓越經濟發展的安全架構。

她說，台灣不求軍事對抗，希望與周邊國家在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存。但是，如果我們的民主和生活方式遭受威脅，台灣必將竭盡全力捍衛自己。