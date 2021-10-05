新北全運會自由車賽事今日進行登山車越野賽，來自屏東縣的蔡雅羽以1小時22分25秒奪冠，完成2連霸。年僅19歲的李懿宸，以1小時24分45秒替南投縣奪下本屆全運會首金。

登山車越野賽單圈總長為3.8公里，男子組跑7圈，女子組跑6圈。蔡雅羽在開跑後就迅速取得領先優勢，第一圈跑完以13分00秒超越其他選手，陳姿吟、周佩霓及其他選手緊追在後。最後，蔡雅羽以1小時22分25秒的佳績奪下金牌，宜蘭縣陳姿吟以6分鐘之差拿下銀牌，昨日下坡賽金牌得主周佩霓則收下銅牌。

今年賽道比起以往更加有挑戰性，增加了飛越式跳台讓賽道，讓困難度提升不少，蔡雅羽表示，「在短間歇賽道比賽的體力分配很重要，要把握在下坡時休息及恢復，比賽中的心情很平靜，對於今天的表現也還算滿意。」

李懿宸說，「能夠擊敗前輩江勝山拿下金牌深感意外，像在做夢一樣，本以為自己只能力拚銀牌。這次比賽創下個人最佳，但因疫情影響許多國外比賽都取消，希望未來可以多參加國際比賽，多累積參賽經驗。」

李懿宸的父親親自到場為他加油，「能看見兒子拿下金牌非常感動，平時看他的訓練時覺得很危險，一開始也反對他走登山車這條路，但看著兒子很有興趣也很努力練習，覺得之前的付出都值得了。」