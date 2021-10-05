台耀(4746)主導創設的新藥開發公司台新藥(6838)10月7日將以每股參考價32元登錄興櫃。執行長許力克Erick Co博士表示，台新藥研發能量廣袤，因應產品特性發展出生物相似藥及抗體藥物複合體，並擅長於與全球戰略夥伴合作，將多元資產整合為獨特的研發專案群，再加上與台耀化學、台康生技及其他藥廠合作組成極具實力的開發團隊，台新藥將持續增強研發實力，提升股東最大權益。

台新藥專注眼科、腫瘤科和抗感染用藥開發，深化奈米技術平台與劑型設計的研發，利用專利奈米化製劑技術平台克服藥物劑型開發面臨低溶離率、生物可用率不佳等挑戰。所有研發專案中發展最快的是眼科藥物APP13007，現已進入美國三期臨床試驗階段，其適應症為抗眼部術後發炎，主要訴求為減輕術後的發炎及疼痛反應，並且已於今年6月與中國最大的眼科藥業之一的遠大醫藥(中國)簽訂APP13007於中國大陸、港澳地區開發及商業化權利授權協議。

另一研發重點為治療乳癌抗體藥物複合體(Antibody-Drug Conjugate) TSY-0110，為羅氏藥廠現行上市原廠藥Kadcyla的生物相似藥，Kadcyla係治療HER2陽性乳癌之二線藥物，市場規模持續快速成長，台新藥聯合台耀化學與台康生技，以高技術障礙抗體藥物耦合體技術平台開發，現已進入臨床前階段。

台新藥成立於2010年，實收資本額新台幣9.88億元，股東陣容堅強，除了最大股東台耀化學之外，國內知名創投包括中華開發、中國信託創投、中租實業、工研院創新公司旗下產業躍昇基金、宏誠創投、松瑞製藥、國泰創投、萬昌創投、漢通創投、漢友集團全都在列，全體董事持股比率超過50%以上。