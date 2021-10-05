相隔7年再度迎來新生命，富邦悍將外野手林哲瑄4日正式升格成「二寶爸」，且小女兒十分「貼心」，選在比完賽後的凌晨出生，讓他能夠親眼見證到女兒的到來。

林哲瑄4日在社群媒體上公布二女兒「小干貝」出生的喜訊，事實上富邦前1天才在台南與統一獅交手，女兒選在比完賽後才出生，讓林哲瑄能夠完整陪伴老婆生產，也讓他直呼真的很貼心，「她等比完賽才要出來，也真的很巧，剛好我們也在台南比賽。」

林哲瑄透露，那天老婆因為出血有些產兆就自己先到醫院，結果被「退貨」，「醫生叫我們先回家休息，但我老婆不想一直等也不想再被退貨，就一直找事情做、爬樓梯，直到半夜1點多真的受不了再去醫院，最後順利生產。」

7年前林哲瑄喜獲千金「蕎蕎」，這次再迎來二女兒「小干貝」，相較於要成為新手爸爸時的手忙腳亂，這次林哲瑄與老婆做足準備，「第一次是真的很緊張、手忙腳亂，直到順利出生才放下心，這次我們都有做好準備，寵物送旅館、大女兒託付家人照顧，沒有手忙腳亂。」

林哲瑄透露，不只夫妻倆期待新生命到來，連「蕎蕎」都十分期待妹妹出生，「小干貝」還是姊姊幫妹妹取的，「她在肚子裡就幫妹妹取好了，她很期待妹妹到來，但現在因為疫情還不能去醫院看妹妹，難免會失望，但看到出生時的照片還是很開心。」

而日前林哲瑄在比賽中不慎造成下背部緊繃的情況，近日經過治療狀況也已經好轉，他還原當時的情況，腰在弄到當下是覺得緊繃，經過治療後仍可繼續比賽，沒想到在第9局時都已經穿戴好裝備要上場打擊時，卻突然站不起來、完全無法出力，只好被換代打退場。

後來林哲瑄接受針灸、雷射及吃藥治療後腰傷已經舒緩許多，「現在狀況還不錯，腰也沒那麼不舒服了，職業選手多少會遇到這些事（傷病），就是要想辦法克服。」