美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）美東時間4日闡述拜登政府的中國貿易政策，除了繼續抨擊中國的貿易政策，當中也提到希望與中方對話、批准將某些中國產品排除懲罰性關稅，並提出新的說法「持久共存（Durable coexistence）」及「再掛鉤（recoupling）」一詞，被認為釋出積極訊號。

當被問及與中國脫鉤的問題時，戴琪表示，全球最大的兩個經濟體停止彼此貿易是不現實。「我認為問題可能在於，我們在『再掛鉤』中尋求達成什麼目標。」對於戴琪提到「再掛鉤」，中國學者分析這是「軟話硬說」，基調較川普政府時期溫和。

中通社引述北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇表示，從戴琪講話來看，拜登政府目前透露出的總體中國經貿政策基調，比川普政府更溫和、平衡、積極。而所謂的「重新掛鉤」，表明既不脫鉤，也非維持現狀，而是在新的規則基礎之上，發展出更為平衡的中美經貿關係。這也反映出中美經貿關係的重要性、中美經濟高度相互依賴，同時兼顧到美國國內不同利益團體對中美經貿的不同期望。

王勇相信，中美未來經貿關係仍可在互利基礎上前行，但兩國嚴重分歧也難以消除，包括中國產業政策發展模式等方面，美國亦以所謂國家安全理由打壓中國高科技產業。他說，中美也可能繼續展開談判，但拜登政府沒有意願延續「第一階段」「第二階段」的叫法，雙方或會開闢新領域，就兩國棘手問題談判，在共同利益基礎上達成妥協。