蔡英文總統今（10）日在雙十國慶大會演講拋出「四個堅持」，包括「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，學者陳一新認為，這句話比「兩國論」更強，恐會破壞正在改善的「美中關係」，可能不是拜登樂見的發展。拜登遲早會透過人傳話來表達他的不滿。蔡英文怎麼收回，就看她的政治智慧。

蔡英文總統今日上午在雙十國慶大會發表重要談話，針對國家走向提出「四個堅持」，包括「永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。蔡英文強調，「四個堅持是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數。」

對此，淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新在接受TVBS專訪時指出，「四個堅持」當中，堅持中華民國主權不容侵犯沒問題，堅持自由民主也沒問題。最重要一點，可能會引起美國不滿，因為美國總統拜登正在尋求與中國大陸改善關係。這個時候蔡英文總統又提出比兩國論更強的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這是非常嚴重的話，以前李登輝都沒有提，李登輝當時只提兩岸互不隸屬。

陳一新解讀，這有一點想要破壞正在改善中的美中關係，這可能不是拜登樂見的發展。陳一新判斷，拜登遲早會透過人傳話來表達他的不滿。蔡英文怎麼收回，就看她的政治智慧。