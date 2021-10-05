為減緩疫情對就業市場的影響，並提升失業勞工投入製程產業、照顧服務業、營造產業等缺工產業之意願，勞動力發展署中彰投分署台中就業中心積極運用缺工就業獎勵措施，協助求職者媒合適當職缺，並透過定期追蹤關懷，協助勞工穩定就業。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，為協助民眾就業，並改善產業缺工問題，該分署各就業中心除積極開發職缺，辦理職缺媒合，運用缺工就業獎勵措施，增加民眾就業意願，提升就業穩定度，達成勞雇雙贏的目標。

勞工申請缺工就業獎勵措施，須符合連續失業達30日以上或非自願離職，向該分署轄下就業中心辦理求職登記，經就業服務人員就業諮詢、推介符合計畫特定行業職缺，錄取後連續就業達30日以上，即可提出申請，每月核給新台幣5000元至7000元不等的就業獎勵金，申請期間最長可達18個月，最多可領10萬8000元。

年近50歲的阿莉，因面臨家庭經濟壓力，向該中心尋求協助，就業服務員鼓勵她參加照顧服務員訓練課程，順利媒合居家照顧服務員的工作，目前已穩定就業超過6個月以上，阿莉表示很感謝就業中心的協助，讓她有機會肯定自我價值，同時擁有穩定的收入。

就服員為了讓阿莉踏出久違的職涯第一步，評估她的個人及家庭狀況，認為阿莉較適合工作時間有彈性，且能兼顧照料家庭的工作，因此鼓勵她參加照顧服務員訓練課程。

在順利完成訓練後，就服員也運用缺工就業獎勵計畫媒合相關居家照顧服務員工作，而雇主對於阿莉的家庭情況也能體諒，願意與其協調工作時間，目前也穩定就業中。

台中就業中心對於求職民眾皆以專人化、客製化、一案到底就業服務模式，從協助民眾釐清自我優勢、擬定職涯方向、求職準備到媒合工作等，提供完整就業輔導。

此外，並適時整合政府單位各項資源，提供最適切的就業協助，而面對來自不同背景的弱勢中高齡求職者，因就業條件各有不同，就業服務員更是透過深度諮詢與長期關心陪伴，從中研擬不同方案以提供適性服務。