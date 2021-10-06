斗南重光國小校長楊松田第一個攀上老黑松樹枝。（周麗蘭攝）

82歲的吳阿嬤和50歲的女兒都是重光國小校友，今天特地前往母校觀看12歲的孫子攀老黑松。（周麗蘭攝）

重光國小的老黑松就在雲林縣158甲線旁，經過3年治療，老黑松慢慢恢復健康。（周麗蘭攝）

斗南鎮重光國小校內有一棵100歲老黑松，是雲林縣校園的唯二，該校明年創校滿100周年，今（6日）全校師生在攀樹師協助下掛在黑松樹蔭下的半空中晃盪，慶賀該校100歲生快樂。

重光國小校門口的老黑松據說是第一屆校友所種，迄今高齡100歲，2018年曾獲福田樹木保育基金會於舉辦的「全國最美校樹」選拔優選。

這株老黑松也是在2018年被發現罹患「葉震病」，針葉末梢焦黃、樹勢衰頹，植物醫師建議打掉根部的水泥與磚塊，移走周圍遮蔭的仙丹樹，老黑松慢慢恢復健康，目前仍持續治療中，每年都要噴藥幾次。

該校老師表示，校內大大小小樹木很多，原本校門口有兩排大王椰子樹，幾年前衰老中空都已移除，老黑松是歷屆校友的精神堡壘。

重光國小明年滿100周年，校方規畫10項慶祝活動，其中之一是攀老黑松，校長楊松田今天早上帶著全校39名小朋友與老師們一同攀樹，每一梯次可容許15人同時攀。

楊松田在攀樹師協助下，示範運用腰力慢慢往上方扭，成功站上老黑松的側枝。隨後小朋友們陸續上樹，逐一體驗校友不曾有過的觀賞角度。

82歲的吳阿嬤和50歲的女兒都是重光國小校友，今天特地前往母校觀看12歲的孫子攀老黑松，她說小時候就在樹下玩，現在年紀大了，前幾天才跌倒，不敢爬。