隨著疫情逐漸趨緩，電商買氣明顯湧現，除了防疫商品，收納相關物品也成熱銷商品，「療癒」更成為疫情下消費者選購時的關鍵字。Epson首度攜手超人氣插畫家「Lobster」跨界合作，為Epson Labelworks藍牙標籤機創作10款台灣獨家、期間限定的精美圖框，不拘小節的懶散兔與謹慎勤勞的啾先生化身生活收納小幫手，邀請民眾一起發揮創意，為生活增添小巧思。

超人氣插畫家Lobster表示，此次為Epson藍牙標籤機打造10款獨一無二的標籤圖案與圖框，除了希望讓台灣消費者能夠使用到特有的圖案，也希望透過「懶散兔與啾先生」充實用戶生活，在疫情尚未完全消退之時，撫慰大眾心靈。

「懶散兔與啾先生」起初誕生自超人氣插畫家Lobster的個人手帳，透過角色的互動來記錄生活點滴，愛好創作的她也表示向來對文具類相關用品愛不釋手，尤其是標籤機能夠依照使用者喜好、風格改變使用方式及外觀樣式的特性十分吸引人。透過此次的合作，用戶可藉由Epson藍牙標籤機LW-600P或LW-C410搭配Epson iLabel App，將懶散兔與啾先生為Epson所設計的圖框下載後，列印製作成迷人可愛的標籤，融入日常生活之中，無論是私密的手帳美化、居家用品及衣物的標示、卡片及禮品的裝飾等，並提供不同材質、尺寸、色彩並符合RoHS標準，多達百種原廠標籤貼紙的選擇。