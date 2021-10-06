澳門爆出病例的「裝修群組」確診者增至4人，今日（6日）第三次全民檢測進入第三日。截至早上9時，有超過50萬人已經採樣，當中40.4萬個樣本已有檢測結果，都呈陰性。

澳門衛生當局昨通報新增一例確診病例，為一名42歲越南籍女僱員，與之前確診患者在同一單位工作。經檢測，「裝修群組」病例與稍早時候的保安群組病毒基因排序完全相同，都涉及Delta變種病毒。澳門政府宣布，澳門公務員自今日至周四無須上班，電影院、酒吧等娛樂場所今日零時起暫停營業。

澳門自新冠疫情爆發至今，兩年累計確診新冠病例75例。