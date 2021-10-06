香港特區行政長官林鄭月娥6日在立法會發表2021年施政報告，其中包括建設香港北部成為宜居宜業宜游的都會區，並開拓更多可供居住和產業發展的土地。6日香港特區政府也會同步公佈《北部都會區發展策略》，詳細介紹都會區的規劃背景、總體原則、目標和行動綱領，讓社會各界進行討論，並發表意見。

據大陸央視引述林鄭月娥指出，未來面積達300平方公里的北部都會區，覆蓋由西至東的深港口岸經濟帶及更縱深的腹地，將盡享港深優勢互補、融合發展的紅利，幫助香港更好融入國家發展大局。

此外，林鄭月娥也表示，讓市民安居是房屋政策的首要目標。未來10年（2022至2031年），香港特區政府已覓得約350公頃土地，可興建約33萬個公營房屋單位，比去年公佈的數字略高，足以滿足該10年期預計的30萬1000個公營房屋單位的需求。

林鄭月娥表示，香港政府同步推進多個新界新發展區項目以及東涌東填海工程。過去兩年政府引用《收回土地條例》已收回90公頃新界土地用於發展，預計政府未來幾年收回的土地將高達700公頃。