借牌投標基隆市府工程 廠商遭判刑 15:352021/10/06 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5年前基隆市政府辦理「正濱漁港泊區及八斗子漁港曳船道周邊水域疏浚工程」，羅姓男子向林姓男子借用公司名義及證件參加投標，因而順利得標，並於施工驗收後取得2827萬多元的工程款，台灣高等法院將羅男依妨害投標罪判刑4月，變造私文書罪判刑6月。 高院認為，羅男及林男無視法律禁制，圖得個人私利借牌投標，考量基隆市政府當庭表示之意見等一切情狀，將羅判刑4月及6月，林姓男子依犯妨害投標罪判刑4月。可上訴。 安居緝毒友善通報網建功 詐欺通緝犯毒品交易中當場遭逮 阿賴耶3年5標案 外交部硬拗挨批 #借牌投標 #投標 #罪判刑 #4月 #基隆市府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 余雅倩驚天一擲 鏈球破全國 04:102021/10/06 運動天地 無照人力仲介公司偽造證件 8名移工與8雇主繳錢才知受害 12:002021/10/06 社會 KIA創佳績 Ceed Sportswagon接單近5成 10:132021/10/06 生活 疫後轉型創新突圍 工業局攜手產業搶攻新常態市場 13:332021/10/06 財經 桃園議約卡關 議員批欣榮予取予求 04:102021/10/06 地方新聞 向女友借款905萬元後 假造還款證明交法院下場慘了 09:272021/10/06 社會 逆子榔頭水果刀8凶器弒母 190處傷慘死一審18年今二審宣判 07:382021/10/06 社會 千葉真一病逝3月恐遭分骨灰 紅粉知己槓上女兒法會辦2場 10:562021/10/06 娛樂 基隆MIT自駕車亮相 來海科館免費試乘 04:102021/10/06 地方新聞 陸企花樣年 還不了2億美元 04:102021/10/06 財經要聞 香港擬設港版發改委 港府今日《施政報告》聚焦房產 10:382021/10/06 兩岸 社會熱門新聞 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 惡劣！陳柏惟10年前肇逃釀騎士顱內出血 媒體人怒爆：為何隱匿 - 社會 北宜過彎超車巡邏車還嗆「抱歉借過」 重機女下場曝光 - 社會 詐騙機房藏身大樓精品店 金門警跨海逮19嫌估獲利16億元 - 社會 比爸媽還「雜唸」 2警被長官唸到癱軟送醫 交通分隊長記過 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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