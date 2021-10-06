5年前基隆市政府辦理「正濱漁港泊區及八斗子漁港曳船道周邊水域疏浚工程」，羅姓男子向林姓男子借用公司名義及證件參加投標，因而順利得標，並於施工驗收後取得2827萬多元的工程款，台灣高等法院將羅男依妨害投標罪判刑4月，變造私文書罪判刑6月。

高院認為，羅男及林男無視法律禁制，圖得個人私利借牌投標，考量基隆市政府當庭表示之意見等一切情狀，將羅判刑4月及6月，林姓男子依犯妨害投標罪判刑4月。可上訴。