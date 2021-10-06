電信寬頻大廠中磊電子（5388）因接單強勁，第三季營收報喜，順利拿下歷史新高，累計前三季營收亦首度突破300億元，上看307.1億元，同寫歷史新高。

中磊9月營收35.8億元，雖未能如8月一般再創歷史新高，惟在單月營收都處於歷史高檔下，第三季單季營收111.1億元，較去年同期營收94.6億元、年成長率達17％，亦較上季營收成長11％。單季營收創下歷史新高紀錄。累計前三季營收307.1億元，相較去年同期營收255.2億元，年增20％。

中磊表示，疫情改變全球經濟活動，居家辦公、視訊教學、4K/8K高畫質影音串流、線上娛樂等蔚為生活常態。5G通訊、遠端監控、雲端運算等新興應用蓬勃發展，帶動電信寬頻設備升級潮，新世代光纖接取設備、WiFi 6/6E無線產品、DOCSIS 3.x Cable產品、商用網通設備及智慧物聯網應用市場需求強勁，有效挹注營收。

中磊深耕電信寬頻技術，客戶需求強勁，雖然近期全球供應鏈緊俏，然經營多年的全球佈局成效顯著，透過彈性調配中國、台灣、菲律賓、印度等多元生產據點，有效滿足客戶需求。除原有北美及歐洲主力市場外，東南亞、印度、拉美及東歐等新興市場營運持續增溫，電信市占率穩健提升，訂單能見度展望良好，營運成長可期。