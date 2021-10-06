雙十國慶前，共機擾台頻繁；身兼黨主席蔡英文總統今在中常會喊話，「我要正告北京當局，務必要有所克制，避免擦槍走火」。

蔡英文總統今在中常會致詞時指出，這幾天，看到中國的軍機，不斷侵擾我西南空域，國軍也隨即升空攔截。區域情勢的變化，已經成為國際社會共同關注的議題。對岸的做法，已經嚴重破壞區域的和平穩定。

總統還提到，這個禮拜，日本國會選出岸田文雄先生為新任首相，她要對岸田首相表達祝福，希望台日關係持續友好，也特別感謝卸任的菅義偉首相，過去對台灣在各方面的支持。