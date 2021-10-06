全台最大合法溫泉露營區-彰化社頭清水岩溫泉露營區，彰化縣政府今年3月點交給營運移轉（OT）廠商-清水匯公司，6日正式開放「豪華露營區-清水凡星」及「一般遊憩區-清水那方」。清水匯董事長張瑜珍表示，公司計畫投資1.2億元，分三期設置與裝修。其中，第一期斥資6000萬元，進行地下管道及設置豪華帳篷26頂。至於第二期將斥資2500萬元，規劃平價帳篷區，設置帳篷21頂，預定明年完工。

與會的彰化縣長王惠美透露，清水岩露營區占地10公頃，為全台面積最大合法溫泉露營區，歷經三任縣長的努力，去年完成溫泉露營區OT案招商，6日開幕的五星級豪華露營《清水那方》首創帳篷內，即可享受獨立大浴缸的豪華露營體驗，再次顛覆大家對露營的想像，頓時可擺脫疫情與世俗的紛擾。

王惠美指出，園區未來再搭配溫泉會館啟用後，絕對會是旅遊勝地，尤其，清水岩露營區歷經三任縣長一直無法開業後，直到她上任縣長後，去年完成OT案。由於目前溫泉還在做相關整理工程，因此，一般遊憩區與豪華露營區，先開幕使用，讓鄉親可使用五倍券，提早前來享受。

啟用後，園區會規劃回饋地方方案，每月首周星期三，訂為「社頭日」，當天上午9時至中午12時，社頭居民都可免費進入一般遊憩區。

交通部觀光局參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷強調，為提升彰化縣整體旅遊服務質量，依據交通部觀光局2015年度核定總經費2億元，含硬體1.82億元及軟體1800萬元。其中，觀光局編列1.86億元及地方配合款1400萬元，辦理「跨域亮點計畫-清水之森 幸福東南角」計畫，針對社頭鄉清水岩童軍營地與其周邊地區，以跨域合作視野，重新打造東南角具國際觀光魅力、便捷性與友善的體驗旅遊，整體露營區工程至2019年底，全數完工驗收通過。

曹忠猷說，清水岩溫泉露營區，以四個大區，進行規劃，分別為「生態遊憩區清水碧遊」、「豪華露營區-清水凡星」、「一般遊憩區-清水那方」及「溫泉遊憩區-清水沐月」，彰化縣政府今年3月將露營區部分，點交給清水匯公司經營，園區將提供民眾DIY體驗、攀樹活動、生態導覽、藝文表演及客製化戶外婚禮等體驗活動。