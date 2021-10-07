情商高的人朋友也很多，因為跟情商很高的人在一起，仿佛什麼事情都不用擔心一樣，會感覺到很舒服。運勢命理網站「靈匣網」指出，以下6星座的人因為天生情商高，所以擁有好人緣。

天秤座：社交小天才

如果說到情商的話，不得不提的就是天秤座了，他們可真是社交小天才。他們可以很快的和周圍的人變成朋友，也擅長去調解別人的關係，是人際關係當中的和事佬。如果你身邊有天秤座的朋友，你會看到他們總是周旋於各種矛盾關係當中，幫助大家去協調，而且他們情商特別高，不會被朋友說成偏心，或者是當做墻頭草，可以說運用情商把人際關係處理得很完美的表率。

雙子座：元氣擔當

雙子座的人天生性格開朗，每天都是一副積極向上的樣子，是屬於早起會給自己打氣的一群人。正因為雙子座的人，自己沒有煩惱，所以也不會把煩惱帶給別人，和雙子座在一起，只會感受到快樂，少了很多的勾心斗角，互相猜忌。同時，他們也擅長發現別人的小心思，感性的她們總是能夠將自己的元氣傳遞，帶領著大家一起積極向上。

巨蟹座：溫柔暖心

巨蟹座的人心思非常細膩，他們往往是我們生活中大姐姐、大哥哥一般的存在。總是在你最無助、最不安的時候挺身而出，安慰、保護著你，他們用善良母性的光輝，包容在他身邊的每一位朋友。他們的情商高在擅長換位思考，不會在任何一個場合讓自己的朋友感到難堪。同時，他們也會非常體貼朋友偶爾發脾氣，懂得理解別人的難處，和他們在一起相處，你會感到無比的放心。

雙魚座：真誠以待

雙魚座的人，因為他天性浪漫，追求各種儀式感，所以常常會給別人天真無邪戀愛腦的錯覺。但其實他們情商很高。正是因為他們熱愛著生活，所以在他們的生活中就少了許多心機。他們總是以真誠對待別人、以真心換真心。他們能夠隨時記住朋友的生日，準備的小禮物、小驚喜。很是讓人感到窩心。

射手座：魅力吸引

射手座的人一般都比較追求自由、喜歡挑戰自己，有許許多多的愛好，所以他們總是能夠結交到各種領域的朋友，正是因為他們見識過太多，所以對世間人情冷暖都有自己的體會，擅長用同理心對待他人。最重要的是，他們能夠清楚地意識到自己的長處，無時無刻都在散發魅力。同時有著幽默風趣的語言，面對別人的刁難，也能四兩撥千斤，不著痕跡的回應回去，卻不會讓人感到不舒服，這些小小的細節都體現著他們高超的情商，以及靈活的思路。