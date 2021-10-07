駐美國代表處今天在華府雙橡園舉辦中華民國110年國慶晚會，端出「微醺版」寶島台灣造型蛋糕、黑糖珍珠剉冰、原住民風味烤乳豬，吸引大批外賓排隊等著嚐鮮。

在去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦一年後，華府雙橡園國慶晚會今晚再度登場，主打多道台灣特色小吃，用美食招待外國朋友。

今年雙橡園國慶一大特色是造型雞蛋糕，共有寶島台灣、美國與雙橡園3款造型，還分為一般版和添加酒精的「微醺版」，由雙橡園主廚高于婷現場親自製作，讓不少外賓躍躍欲試。其中美國造型雞蛋糕上面印有「Taiwan X USA」字樣，象徵台美攜手合作，關係緊密。

另一特色餐點則是傳統剉冰，現做剉冰上面先淋上高于婷特製的黑糖珍珠奶茶調料，再加上近幾年風靡美國的波霸珍珠（boba），最後再加入少許台灣噶瑪蘭威士忌，為賓客創造「3重冰火體驗」。

最讓現場賓客為之瘋狂的，則是以原住民香料馬告與台式胡椒鹽調味的西式烤乳豬，攤位前人潮整晚絡繹不絕，受歡迎程度可見一斑。駐美代表處表示，他們希望這道「中西合璧」的烤乳豬能帶出台灣原住民料理特色，讓外國賓客有機會進一步認識台灣原民文化。

除了台灣美食外，駐美代表處這次也特別與友邦聖露西亞合作，邀請露國知名廚師提供3道露國傳統酒會餐點，包括烤雞肉串、酥炸魚球與椰子風味麵包布丁，為現場增添海島風情與文化。

今年活動共有500多位賓客出席，包括美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、美國聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）與眾議員古德（Bob Good）、前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、前美國國務卿中國政策首席顧問余茂春、捷克駐美大使柯蒙尼契克（Hynek Kmoníček）等。