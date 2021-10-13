疫情趨緩，餐飲限制逐步鬆綁，台北各大五星級飯店陸續復出，台北萬豪酒店最具人氣的自助餐廳Garden Kitchen也抓緊時機，即日起重新開門迎客，主打「升級版」五大料理區，搭配任一款自選主餐，每人1280元起，或可選擇僅享用餐檯自取美饌、不點用主餐，每人僅980元，強勢回歸迎接後疫情內需消費商機。

Garden Kitchen餐檯自取美饌，精心規畫五大區域，內容較以往更加升級。最受矚目的「極鮮海物Bar」主打各色當令蝦、蟹、淡菜等，全新「義式精湛冷盤區」，有義式生火腿佐鮮甜哈蜜瓜、煙燻鮭魚等豐美開胃料理，以及以帕瑪火腿或番茄起司佐味，精美可口的義式普切達(bruschetta)小點和數款起司、義式冷肉。「熱享美饌區」有印度主廚特製咖哩及饢餅、數款美味熱食、精選湯品等。

話題十足的「繽紛鮮蔬沙拉區」，以近二十種水耕蔬菜及根莖類，搭配十多種特調醬料及堅果，讓饕客每一口都吃得到清鮮滋味。最受女性歡迎的「夢幻甜點檯」，宛如「奢華精品櫃」的陳設格外吸睛，供應台北萬豪點心房每日特製的精品蛋糕、迷你馬卡龍、法式Bon Bon棒棒糖、現做法式可麗餅、熱烤布丁，還有時令鮮果、哈根達斯冰淇淋等，堪稱「螞蟻族」必朝聖的區域。

饕客於Garden Kitchen用餐，可點用任一款自選主餐，搭配上述之餐檯自取美饌。主餐選項包括招牌炭烤波士頓龍蝦堡、炭烤美國牛小排襯風乾番茄燉飯、美國頂級石板丁骨牛排二十四盎司(四人份)、舒肥低脂嫩雞襯時蔬串烤、炭烤紐西蘭法式羊肩等。招牌炭烤波士頓龍蝦堡，以彈牙可口的半隻波士頓龍蝦搭配香烤布里歐奶油堡，新鮮紮實的龍蝦肉，與鬆軟可口的布里歐奶油堡，堪稱絕配。

炭烤美國牛小排襯風乾番茄燉飯，將口感軟嫩的炭烤美國牛小排，搭配以風乾番茄、濃郁帕達諾起司及奶油入菜的美味燉飯。美國頂級石板丁骨牛排，將重達二十四盎司的美國頂級丁骨牛排，以熱燙燙的石板炙燒出表面微酥、肉質軟嫩而肉香十足的美妙滋味，搭配鮮甜蘆筍、洋芋泥及蜜漬無花果醬。舒肥低脂嫩雞襯時蔬串烤，將鮮美雞肉低溫烹調出軟嫩口感，搭配串烤鮮甜時蔬、酸甜莓果醬，是最清新爽口的選擇。