行政院會後記者會

行政院會後記者會於今(7日)上午11時30分舉行，由羅秉成政委兼發言人主持，教育部蔡清華次長、交通部祁文中次長出席。會中羅秉成轉述蘇貞昌院長指裁之事項時提到，「今明兩天又分別會有3批疫苗到貨，預估本周累計疫苗到位數可望突破2300萬劑」。

羅秉成轉述蘇貞昌院長指裁之事項時說，五倍券上路過程要感謝國人同胞配合，讓疫情受到相當程度穩定控制，包括連續本土零確診，疫苗接種率已提升到58%、將近六成，疫苗的到貨情形也有相當進展，今明兩天又分別會有3批的疫苗到貨，預估本周累計疫苗到位數可望突破2300萬劑，超過台灣人口總數。

明天為紙本五倍券開放領取時間，羅秉成提到，五倍券數位綁定加紙本券也已經將近1600萬人，明天起就是第一梯次五倍券領用時間又加上國慶連假，可預見會有眾多出遊人潮或外出消費人潮，呼籲民眾在防疫不鬆懈的前提底下，利用連續假期放鬆心情，好好享用五倍券、大大消費。

被問及蘇貞昌是用哪一個方式進行綁定五倍券？羅秉成透露，「院長跟我都用數位綁定五倍券」。