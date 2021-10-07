瑞典6日宣布，礙於心肌炎風險，年輕人停打莫德納疫苗。

最新研究顯示心肌炎等副作用風險上升，瑞典與丹麥昨（6）日宣布，年輕人暫停施打莫德納疫苗，改建議他們接種輝瑞/BNT疫苗。

綜合路透社、半島電視台（Al Jazeera）報導，瑞典衛生部昨日宣布，數據顯示年輕人接種後出現心肌炎（myocarditis）、心包膜炎（pericarditis）的風險升高，因此暫停1991年後出生的年輕人接種莫德納疫苗，換算下來約是30歲以下年輕人。

瑞典衛生部的聲明指出，「莫德納疫苗的關聯性尤其明顯，特別是在接種第2劑以後。」不過聲明也強調，受影響的風險仍非常小。

丹麥衛生部則宣布，雖然12至17歲丹麥年輕人主要施打BNT疫苗，但作為預防措施，丹麥決定暫停18歲以下接種莫德納疫苗。

丹麥政府的聲明指出，「初步數據懷疑，接種莫德納疫苗後，心臟發炎的風險上升。」

丹麥政府所謂的數據，指的是一份尚未公開的北歐4國研究，這份研究將送交歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）評估，預計接下來一個月內將公開最終數據。

瑞典及丹麥現在建議年輕人改接種BNT疫苗。

挪威先前就已經建議未成年人接種BNT疫苗，挪威政府昨日重申這點，強調罕見副作用較常見於男孩及年輕男性，而且主要發生在第2劑以後，建議30歲以下男性在施打疫苗時，考慮選擇BNT疫苗。

芬蘭政府則將在當地時間7日公開決定。

針對瑞典及丹麥宣布停打，莫德納發言人回應，心肌炎、心包膜炎的案例都症狀輕微，在經過治療及休息後，短時間內就能恢復，強調感染新冠病毒後，引發心肌炎的風險會大幅增加，因此疫苗是最佳的預防方式。

美國一份尚未經過同儕審查的研究指出，20歲以下年輕男性感染新冠後出現心肌炎的風險，是接種疫苗引發心肌炎的6倍。

不過上周加拿大政府指出，數據顯示民眾接種莫德納疫苗後，出現罕見心臟發炎症狀的病例高於接種BNT疫苗的民眾。加拿大政府強調，多數病例的症狀輕微，而且很快恢復。

另外，美國有關這2支疫苗的安全監測數據庫也顯示，莫德納疫苗引發年輕人心肌炎的風險更高。

路透社指出，雖然2支疫苗都是採用mRNA技術，但是輝瑞每劑僅含30微克的mRNA，莫德納疫苗每劑含100微克。

關於mRNA疫苗引發的心肌炎副作用，美國、歐盟、世界衛生組織（WHO）先前都強調，接種疫苗利大於弊。

目前美國尚未批准讓18歲以下年輕人施打莫德納疫苗，歐盟藥品管理局已在7月批准12歲以上未成年人接種莫德納疫苗。