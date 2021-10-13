台北市疫情記者會｜2021.10.13

台北市東區的明曜百貨今（13）日傳有確診者足跡，緊急暫停營業1天，配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，閉館全面清潔消毒。對此，中央流行疫情指揮中心證實，這位民眾就是今日公布的境外移入個案（案16423），曾在雙十連假前往百貨，是一個復陽狀況，個案CT值32，病毒量很低。台北市長柯文哲於防疫記者會說明最新疫情狀況。

對於遭指「藏疫苗」、打過期AZ，柯文哲表示，議員也辛苦，晚上10點發新聞稿，但請議員放心，中央撥多少疫苗就打多少，數量都有登記，不可能藏疫苗；至於是否過期，衛生局昨晚立刻啟動調查，查到半夜1點，今日上午又到醫院查。他也強調，台北市政府沒有藏疫苗、也沒有打過期疫苗，上傳key錯資料是真的，也考慮是否系統能有防呆機制，讓大家減少錯誤。

台北市長柯文哲。（摘自柯文哲臉書直播畫面）

疾管科科長說明，北市9月18日接到中央配撥的1500瓶疫苗，批號為K004C-CDC，效期兩周，台北市衛生局也提醒所有醫療院所盡速完成接種，若接種速度比較慢就調撥到其他醫療院所，同時加開長者AZ特別門診，1500瓶共配撥給36家醫療院所，包括洗腎診所，發現此次事件，有關中心綜合醫院，是在9月24日及27日，分別配撥8瓶及3瓶，並於9月29日接種完畢，效期是10月3日，所以沒有存放過期的狀況。

至於為何會有登錄批號錯誤的狀況，疾管科科長表示，醫院這段時間非常辛苦，因為接種疫苗的量很大，醫事人員在民眾接種後會逐批將紀錄上傳到系統，這是工作人員上傳時沒有更新系統批號，同時選錯舊批號，經比對接種名冊與疫苗批號、數量，中心綜合醫院未替民眾接種過期疫苗，請市民安全。

北市府今在圓山花博爭豔館，開放68歲以上長者接種第2劑莫德納疫苗，預計將接種1萬2000人，卻因沒工作人員安排調度亂成一團，只能在雨中等疫苗。對此，北市副市長蔡炳坤坦言，空間配置確實要再調整，因接種會在花博主要是考慮醫療量能，今天中午過後也做了調整，調整報到地點，並按照時間接受報到再帶進去施打疫苗，會持續精進努力。