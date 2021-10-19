桃園市長鄭文燦18日表態贊同基隆市長林右昌的「大台北市」，將基隆、汐止與台北合併。(蔡依珍攝)

已無法尋求連任的基隆市長林右昌18日拋出合併升格議題，主張成立「北海市」或「大台北市」，並向台北市長柯文哲喊話，引發各界討論。不過，根據一份網路民調顯示，有7成網友並不同意林右昌的「北海市」或「大台北市」方案；同時，也有超過7成網友認為，6都的直轄市規劃對台灣的發展並沒有幫助。

入口網站《YAHOO》以「基隆市長林右昌提出『北海市』或『大台北市』方案，你是否同意？」為題進行網路投票，投票時間為10月19日至23日，截至19日下午5點，已有名網友參與投票，結果顯示，非常同意的網友有10%，還算同意的有6.2%，不太同意的有11.8%，非常不同意的有65.6%，另外有6.4%民眾沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

桃園市長鄭文燦18日表態贊同林右昌的「大台北市」方案，將基隆、汐止與台北合併，並強調台北過去也併過士林、北投等鄉鎮，對於鄭文燦提議北北基整併，有11.2%網友非常同意，還算同意的有8.9%， 不太同意的有14.1%，非常不同意的有60%，另外有5.8%網友沒表示明確意見。

同時，該民調也詢問網友， 現在有6都升格為直轄市後，對台灣整體發展是否有幫助，認為非常有幫助的網友有5.5%，認為還算有幫助的11.1%， 不太有幫助23.6%，完全沒幫助53.7%，另外還有6.1%網友沒表示明確意見。

不過，針對林右昌的倡議，台北市長柯文哲說，國土規畫、甚至行政區重畫得慎重考慮、長遠規畫，「千萬不要因為選舉到了，就搞縣市合併升格，在已經不太健康的六都狀況下，還要加什麼第七都？我想這個不可取」；新北市長侯友宜則表示，國土規畫都要從上位來思考，不是單一人說了算，必須要考量整體的國家發展策略，不是想到哪裡就做到哪裡，希望執政黨在做國土規畫時，要詳細做好評估，如果評估好，該做就要全力以赴。