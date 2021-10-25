基隆市最近話題不斷，從縣市合併到基隆輕軌，基隆市長林右昌與台北市長柯文哲數度交火。

柯文哲在臉書批評，「基隆輕軌」的騙局升級成「基隆捷運」更大的騙局。4年前，總統蔡英文宣布前瞻計畫斥資80億蓋基隆輕軌，4年通車到南港，還標榜是國內首創的輕軌系統。如今4年半過去了，基隆輕軌沒有開工，還改名基隆捷運，經費暴增到400億以上。

柯文哲表示，基隆人應該憤怒，從基隆快鐵到輕軌到捷運，路線6年5變，交通部還說是跟台北、新北、基隆三位市長討論完的結果，不負責任又不敢承擔。行政院和交通部每3個月檢查進度，算一算現在應該已經有18次，報告在哪裡。

林右昌指出，輕軌升級LRRT中運量系統，是因基隆捷運與新北汐東線整合後，體運量與效能大幅提升，也反諷柯市長那麼關心基隆端方案，從南港到汐止管到基隆海邊，是要選「大台北市」長？

交通部鐵道局10月初在網站更新基隆捷運計畫規劃作業，已經看不到輕軌二字，最新進度是9月6日召開溝通平台工作小組第6次會議，與雙北市府及基隆市府就汐東捷運整合、基隆捷運路線規劃、興建及營運、運轉計畫、經費分擔、八堵至基隆路段可行方案等細部規劃進行意見交換。

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