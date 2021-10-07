台南市推出鄭成功系列新文創商品「成功爆米花」，為慶祝建城400年暖身，台南市長黃偉哲（中）強力推薦。（程炳璋攝）

台南市文化局3年前推出限量成功洋芋片、成功啤酒大受歡迎後，7日再推出第3款零嘴「成功爆米花」，台南市長黃偉哲在延平郡王祠參加食品加持儀式，直呼2024年台南即將慶祝建城400年，年輕人可透過零食包裝背面的歷史介紹，輕鬆了解府城的文史軌跡。

台南市為鄭成功開台的古都，3年前以鄭成功形象，自行開發成功系列商品，包括成功洋芋片、成功啤酒，在各處古蹟限量販售大受歡迎，洋芋片鹽味與芒果口味積計賣出52萬包，售價金額1820萬元，啤酒原味與荔枝口味累計賣出58萬罐，金額超過2000萬元。成功爆米花是第3種成功系列食品。

台南市推出鄭成功系列新文創商品「成功爆米花」，為慶祝建城400年暖身，台南市長黃偉哲（中）強力推薦。（程炳璋攝）

成功爆米花將在各古蹟景點內限量上架，成為年輕人搶購收集台南意象零嘴的商品。（程炳璋攝）

台南市文化局古蹟營運科統計，除成功系列商品外，文化局3年前著手以台南市宗教與文史角度，開發各項商品，包括孔廟的至聖點心麵、媽祖廟的天后豌豆酥、聖母廟的泡芙（媽祖賜芙）、八家將乖乖、赤崁魁星餅、月老軟糖與香水、保生大帝果凍、水道紀念茶、水道純淨水與台灣船純淨水等商品，成為國旅觀光客與年輕人在台南熱門收集搶購的零嘴，累計總銷售額達8000萬元。

不斷與文史結合開發多項文創商品，台南市文化局想藉此推動在地古蹟文化，迎接2024年台南建城400年紀念。

成功爆米花新加入成功系列商品行列，7日在延平郡王祠正廳舉行加持儀式，黃偉哲台南市台灣第1座城市，台南建城400周年與鄭成功有關係，訴說歷史是台南強項，各項文化商品包裝背面都寫著歷史典故，有助年輕人更輕鬆簡便了解府城歷史內涵。

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