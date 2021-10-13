沙崙國中將轉型K-12全雙語學校，台南市長黃偉哲今天前往視察。(曹婷婷攝)

沙崙國中將轉型K-12全雙語學校，台南市長黃偉哲(中)期勉沙崙全雙語學校帶動南市成為雙語城市。(曹婷婷攝)

配合行政院打造「沙崙綠能科學城」，台南市政府規畫將沙崙國中轉型沙崙K-12全雙語學校，這也將是全台第1所公立的K-12全雙語學校，希望滿足科學城就業員工子女就學需求，教育部核定總經費8.47億元，明年2月動工、2025年完工。

台南市長黃偉哲表示，「沙崙綠能科學城」是國家重大發展政策，也是台南經濟轉型的重點，市府將全力加速沙崙科學城營運管理，促進投資發展及創新能量。著眼於未來科學城將吸引國內外科研、技術人才進駐，為滿足科學城員工子女就近就學需求，規畫沙崙國中轉型成為K到12年級的全雙語學校。

教育局長鄭新輝指出，目前規畫沙崙國中轉型K-12新校舍、廚房、體育館及綜合球場等設施，學校未來將以學習轉運站（learning hub）理念，藉由開放、彈性共享空間，連結學校不同年齡層的學習活動，讓不同年級、學制的學生們互相交流及學習。

他強調，全雙語學校主要目標是培育具有國際觀與溝通力的學生，華語與英語課程應同等重要，因此，將加強學生雙語聽說讀寫能力。全雙語學校預定2025年招生，包含幼兒園2班、國小、國中各18班、高中9班，全校共47班。

為轉型為全雙語學校，沙崙國中也從2018年起試辦領域雙語教學實施計畫，校長陳柏蒼說，包括自然、音樂、體育、童軍、表演藝術資訊科技等領域，均採雙語教學，前年1周6堂、今年8堂，明年將增加到12堂，讓學生每周學習節數中至少有三分之一以上採雙語教學。