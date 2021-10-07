永慶房產集團新書《先誠實再成交，永慶房屋良心仲介》，書中不僅公開房仲業秘辛，更分享孫慶餘董事長如何用「先誠實再成交」的理念，將永慶打造成房仲第一品牌，讓不少永慶同仁心有戚戚焉，更有員工在臉書上大爆料：「公司寧願少賺1600多萬，也不願背信客戶」，分享先誠實再成交到底有多難！

一位永慶房屋員工在臉書上分享真實經驗，「前年永慶房屋敦化店正在推進一個4億透天的物件，只要公司點頭1600多萬服務費就進帳，唯一交易條件是，某一位所有權人要動手腳多拿錢，且不能告知其他四位所有權人，但最後公司否決了這樣的條件，寧願少賺1600多萬的業績，也不願背信客戶」。

該員工也分享，曾有客戶請永慶房屋逸仙店賣房，並且想私下給同仁250萬元紅包，「不該賺的就不拿！同仁都沒想就拒絕了，『拿該拿的佣金即可，不該拿的我一毛都不會拿！』這讓客戶著實嚇了一跳，因為有的房仲業者沒賣掉，還跟他暗示要廣告費用，以及成交後的私下紅包回饋。」

孫慶餘董事長於自敘中寫道，「雖然誠實會被人排擠，雖然誠實會少一百多億營收，我們還是堅持：『許消費者一個公平的房產交易平台』為己任。」《先誠實再成交，永慶房屋良心仲介》詳實記錄台灣房地產仲介業的發展，及孫慶餘董事長如何用良心帶領產業變革，為消費者打造公平交易的環境。

書中也採訪了當年一同推動《不動產仲介經紀業管理條例》立法的地政司前司長張元旭、全聯會創會理事長王應傑等參與產業重要變革的關鍵人士，分享推動立法的艱辛過程。內政部政務次長花敬群就於本書推薦序中寫道：看到孫董事長將自己多年參與不動產經紀業的心路歷程集結成書，這不僅僅是專業的傳承，也是一種道德良心的傳承。