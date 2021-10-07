台東縣府7日宣布防疫放寬相關措施。（蔡旻妤攝）

台東縣府7日宣布防疫放寬相關措施。（蔡旻妤攝）

考量國内疫情趨緩，台東縣府7日公布台東縣防疫相關措施，其中包括農、林、漁、牧者於空曠處工作，馬拉松及鐵人三項不必戴口罩等。

縣府表示，辦理馬拉松及鐵人三項可不需配戴口罩（須提防疫計畫交由主管單評估）；繞境、遊行、徒步進香仍暫不開放，除經考量其特殊性專案核准辦理。餐飲場所用餐，不限制使用隔板或保持社交距離，如採桌菜方式應提供公筷母匙；自助選物販賣機營業場所提出申請同意後可不受營業時間限制；公有市場及夜市攤販出入口統一管制措施解除，各攤位業者應要求消費者執行實聯制登記。

副縣長王志輝說明，由於台東縣的人口及地理特性，台東縣將以「若需接觸不特定對象」及「未能保持社交距離」須遵守配戴口罩為原則，緩解疫情以來民眾緊繃的心情，朝往逐步讓民眾恢復以往的日常生活。也因應中央流行疫情指揮中心規定，也做出相關防疫鬆綁措施，符合以下條件可不需配戴口罩但須與他人保持社交距離，如農、林、漁、牧者於空曠處工作；市區或聚落以外的山林或海濱活動等。

針對學校部分，台東縣轄內高中以下學校自10月8日起也做出調整，如開放家長及洽公民眾進校園、開放學校場館租借、開放縣內外校外教學活動及開放辦理村校聯合運動會。而活動及比賽仍需遵守提送防疫計畫、校園實聯制、量測體溫、手部消毒及全程配戴口罩措施，守護校園防疫安全。

王志輝提及，隨著防疫規範放寬鬆綁，台東縣各局、處也會陸續辦理各大、小型活動，以及休閒娛樂場所需有條件開放，並且部份商業行為須向政府機關提出申請，同時台東縣亦會參考他縣市防疫鬆綁措施，適度讓民眾及店家恢復以往的日常生活。