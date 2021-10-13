疫情趨緩，各幼兒園已準備拍攝畢業照，不過有民眾反映，新北轄內幼兒園拍攝畢業照戴口罩的情況不一。對此，新北市副市長劉和然表示，按照目前校園防疫指引來看，校園內喝水、飲食2種情況下才可拿下口罩，若現階段幼兒園拍畢業照、團體照不可以把口罩拿下。

劉和然說，這部分會持續跟幼兒園提醒，現階段開始拍畢業照，按指引不行拿掉，基於現階段到明年畢業還有一段時間，市府會跟中央反映，隨著疫情會滾動檢討，各幼兒園學校若沒有急迫性，可能要調整時間，至於未來可否開放將持續跟教育部反映，希望未來指引能有更明確規範。