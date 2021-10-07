雙十國慶大典即將登場，但朝野隔空喊話激烈。蔡英文總統昨天在民進黨中常會表示，希望朱立倫帶領的國民黨不要再讓國會議事被杯葛、空轉。對此，朱立倫回問「蔡總統是不是應該要為染疫病逝的800條人命道歉？」另在國慶大典是否和蔡總統交流國際情勢？朱立倫立回「我見得到她嗎？」，突顯朝野兩黨協商溝通出現緊張態勢。

國民黨主席朱立倫今天上午參加中華戰略學會慶祝中華民國110年國慶大會，被問到蔡英文希望國民黨不要再讓國會議事空轉，朱立倫回應呼籲蔡英文帶領的民進黨，不該如此鴨霸、忽視甚至違反民意，這麼做只會讓民眾唾棄民進黨；並要求蔡總統對防疫漏洞造成800多條人命身亡，應該出面道歉。

另針對共機連日入侵我國西南空域，擾台架次屢創紀錄。美國總統拜登5日表示，他和中國大陸國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」（the Taiwan agreement），顯示兩岸關係緊張迫使美國總統拜登出面說話，媒體詢問在國慶大典是否會和蔡總統講話，交流國際情勢？朱立倫立回「我見得到她嗎？」，突顯朝野兩黨協商亦處緊張狀態。

雙十國慶大典，前總統馬英九跟前副總統吳敦義目前已確定出席，據2020年座位安排，馬英九跟蔡總統坐同一側同一排，中間隔著立法院長游錫堃；當時的主席江啟臣則安排在後方一排，今年朱立倫應該在同一座次，與蔡總統交流國際情勢機會很小。