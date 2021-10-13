總統蔡英文在雙十國慶講話中，首次提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。大陸國台辦發言人馬曉光今（13日）回應，蔡英文此言是「赤裸裸的販賣兩國論」。對此，陸委會今回應，呼籲大陸理性面對雙方對等關係。

馬曉光表示，1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變也不可能改變，中國主權和領土從未分割也決不允許分割。

馬曉光強調，兩岸同屬一個中國，兩岸關係決不是「國與國」關係，所謂「互不隸屬」就是赤裸裸的販賣「兩國論」。無論企圖怎樣包裝「台獨」分裂主張，都不能掩蓋其分裂國家的邪惡用心。

對此，陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，成立比中華人民共和國早了38年，110年來始終屹立不搖。中華民國目前轄區臺、澎、金、馬從未被中華人民共和國所統治，總統兩岸互不隸屬的主張，明確說明兩岸客觀事實，也是當前的臺海現狀。

陸委會指出，對岸單方提出「一國兩制」及「一個中國原則」的「九二共識」等政治主張，臺灣民眾早已堅定拒絕。近期對岸變本加厲政軍威嚇、破壞臺海現狀，才是造成兩岸關係緊張及區域不安的主要根源。蔡英文談話正是堅定告訴對岸，我國家主權不容侵犯，兩岸互不隸屬。民主對等、和平對話，才有助開展雙方良性互動的正常關係。

陸委會呼籲對岸務實面對中華民國，切勿一再誤判情勢、製造事端，任何不理性的舉措只會讓其自陷於進退兩難的局面。