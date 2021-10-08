有些女生談起戀愛，總是心甘情願為對方付出，絲毫沒有想過到頭來受到傷害的卻是自己。科技紫微網近日分享，在12星座裡，有些星座女談戀愛特別容易吃虧。

摩羯座

看起來最冷靜、理智的摩羯女，似乎是十二星座女生裡最不傻氣的那一個，但這不代表她們不會吃虧。因為摩羯女談戀愛時是結果導向，一心以這段感情能夠修成正果為前提來前進，不喜歡變動。比如每次吵架想分手的時候，她們就會勸自己冷靜，分手太可惜了，談戀愛就是為了結婚，忍一時就能風平浪靜。

結果就是，實際付出的會比她原本的計畫要付出的多更多，相反的，她對另一半的要求反而越來越低，放棄了自己的底線，忘了原本的初衷。只有等到分手後，她們才又會「聰明」回來。

巨蟹座

只有巨蟹女自己知道，「談戀愛就用力過猛」這個毛病讓她們吃了多少悶虧。很多人都以為巨蟹座脾氣好，但巨蟹座其實經常生氣，只是很少表現出來。她們不像火象星座的女生那樣，大大方方的說出自己生氣了，要求對方來哄自己。巨蟹女的氣都在心裡憋著不發出來，只能靠自己默默消化。

巨蟹女能夠很敏銳的捕捉到對方的情緒變化，所以很會照顧另一半的感受。但當對方給不了她所想要的回饋時，就很容易受傷。她們在感情裡的付出大多是不容易被看見的，這種性格很吃虧，畢竟會吵的孩子才有糖吃，她們的需求往往容易被忽略。

獅子座

大多數女生在談戀愛的時候都想依賴對方。但獅子女在戀愛中剛好相反，她們屬於付出型，不太願意占對方的便宜。獅子女可能是十二星座女友裡最喜歡搶著買單的，不管是約會還是同居，她都不會讓對方承擔所有的開銷，而是主動承擔一半費用，甚至更多。

獅子女也可能是十二星座女生裡最喜歡「裝」的。當她自己口袋裡只有八塊錢時，卻還想給對方十塊。自己已經委屈到不行，還要裝出大度無所謂的樣子讓自己體面一點。這其實就是吃悶虧，死要面子活受罪。一場戀愛談下來，只有等到分手後回頭看時，才知道自己什麼也沒得到，只得到一身的疲憊。