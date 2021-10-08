美媒：美軍核潛艇在南海碰撞受損。（圖取自U.S. Pacific Fleet Twitter）

美國傳媒7日報導，美軍海狼級核攻擊潛艇「康涅狄格號」（USS Connecticut）日前南海作業時發生碰撞受損，有11名水手受傷，但無生命危險。據悉，這艘「康涅狄格號」傷勢「中等至輕微」，康涅狄格號正駛往關島，將會在周五（8日）停靠當地。

康涅狄格號戰艦（舷號BB-18）是一艘隸屬於美國海軍的戰艦，為康涅狄格級戰艦的首艦。這是美軍第四艘以康涅狄格州為名的軍艦。康涅狄格號戰艦是冷戰後期建造的攻擊潛艇，用於在深海追蹤前蘇聯的潛艇。

康涅狄格號與海狼號（USS Sea Wolf） 和卡特號（USS Jimmy Carter）並列為美國海軍性能最佳和最敏感的攻擊潛艇。正值美方與中方在南海議題較為敏感時刻，此時「康涅狄格號」碰撞受損格外受矚目。

綜合美國媒體報導，美國官員消指稱，一艘「康涅狄格號」戰艦日前南海作業時發生碰撞受損，稱有11名水手在事件中受傷，但其受損原因並非與其他潛艇碰撞。

美國太平洋艦隊發言人證實，康涅狄格號上周六（2日）在印太地區國際水域作業時發生水下碰撞，目前正在返回美國第七艦隊的港口。