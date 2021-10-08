氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新美國 、歐洲系集模式模擬與今晨2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」皆顯示，菲律賓東方的熱帶低壓亦將在1、2天內發展為颱風「圓規」，12日距台最近，模擬路徑穿過巴士海峽、將因「共伴環流」而帶來劇烈降雨，但不能排除通過台灣、直接侵襲的機率，兩種路徑皆有可能，且威脅都一樣大；應密切觀察模式的調整。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今日偏東風挾帶水氣，迎風面北海岸、東半部及恒春半島有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率；背風面西半部晴時多雲、午後中南部近山區有局部降雨的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天起至國慶日白天，水氣稍減，北海岸、東半部、大台北東側偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，中南部山區午後有局部短暫降雨的機率；國慶日晚起，東風挾帶水氣漸增，天氣再轉變，北部轉有局部雨，東半部降雨增多，中南部晴時多雲；11日北部、東半部雨勢逐漸增大；12日各地風雨最大；13、14日隨著颱風逐漸遠離，降雨逐漸減緩。由於各國模式模擬都還在調整，應持續密切觀察。