全球兩大OTT在台開戰！迪士尼影音串流平台Disney＋預計11月12日在台灣正式上線，今（8）日宣布內容與定價策略，訂閱月費270元或年繳更優惠的2790元。Netflix月費最低價從270元起跳。

新平台上線將主打這家百年老店巨量IP內容，包括迪士尼、皮克斯、Marvel、星際大戰、國家地理、Star等六大頻道節目，以及逾1200部電影、16000小時節目、每年上百部全新作品推出。

Disney＋將提供最多4個裝置同時觀賞，並可離線下載至多達10台裝置收看，設定給最多7位用戶觀看，還有兒童模式適合闔家觀。

Disney＋為全球第二大影音串流OTT平台，涵蓋來自迪士尼龐大的娛樂內容庫，包括指標性的6大品牌迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理及Star，在全球推出不到兩年時間，已累積1.3億用戶，僅次於Netflix的2.09億用戶。

在台上線首日適逢迪士尼所舉辦的 Disney+ Day，將首次於平台上映來自迪士尼旗下品牌的故事與內容，包括目前正在電影院上映的漫威影業《尚氣與十環傳奇》、巨石強森與艾蜜莉布朗演出的冒險電影《叢林奇航》、Disney+ 原創電影《Home Sweet Home Alone》等；漫威電影宇宙也將在平台上舉行展望未來的慶祝特別節目，慶祝星際大戰傳奇賞金獵人波巴費特的起源與傳奇特別企畫；由米高基頓主演的原創影集《毒疫》（Dopesick），也將成為Star的新劇。

華特迪士尼公司首席執行長包正博表示，首屆Disney＋Day將充分體現我們致力透過無與倫比的故事為全球的粉絲和家庭帶來娛樂、資訊和激勵的使命。我們同時希望這個活動在未來將成為公司全球跨業務部門一年一度的盛典。