2021年國慶煙火睽違20年再度重磅回歸「高雄」，鹽埕警分局為因應雙十國慶盛典當天，來自全國觀賞煙火湧入的人潮與車潮，強化同仁執行交通疏導與秩序維護勤務工作的精神士氣，確保國家慶典盛事的圓滿順遂，特地為每位執勤同仁採購新式LED哨音指揮棒、抗UV防曬袖套以及暴閃警示肩燈，以最貼心、實用的執勤輔助裝備，鼓舞同仁們的工作士氣，表達對同仁們辛勞執勤的感謝。

鹽埕分局為執勤同仁採購新式LED哨音指揮棒、抗UV防曬袖套以及暴閃警示肩燈，鼓舞同仁們的工作士氣，表達對同仁們辛勞執勤的感謝

10月10號國慶煙火活動當天，鹽埕區五福四路以南、新興街以東，將自中午12時起開始進行第一階段的區域交通管制，盼能對管制區內的通行車輛淨空；15時起則開始進行第二階段的區域交通管制，除七賢路沿線將封閉用作「緊急救難醫療通道」外，鹽埕區聯外的高雄橋、中正橋與七賢橋也將進行交通管制，屆時鹽埕區車輛除在地居民與轄區內飯店旅客等可憑證查驗進入外，其他非公告允許之車輛將一概禁止進入；最後在當日17時起，則全區封閉為行人徒步區。

鹽埕警分局長蔡鴻文特別呼籲，喜迎時隔20年再度重磅回歸的國慶煙火，為確保活動當天前來參與國家盛典的人、車安全，相應的交通管制措施，難免將對在地居民與來往民眾造成多少不便，希望大家能多包容體諒，並配合將所有汽、機車輛往來進出該轄區的活動，盡量在當天15時前進行完畢，自15時起則配合停止轄區內汽、機車的通行，讓鹽埕區轉換成為招待來自全國各地，參與國家盛典賓客的行人安全徒步區。鹽埕分局全體同仁已整備完成、蓄勢待發，將竭盡心力完成任務，讓國家慶典順利圓滿，讓前來觀賞國慶煙火盛事的國人能「歡喜而來，盡興而歸」！