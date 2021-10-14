有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火，火勢搶救不及、全棟12樓一度陷入火海。(民眾提供)

有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火，火勢搶救不及、全棟12樓一度陷入火海。(民眾提供)

有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」，14日凌晨3點驚傳大火，全棟12樓一度陷入火海。（圖／民眾提供）

有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」，14日凌晨3點驚傳大火，全棟12樓一度陷入火海。（圖／民眾提供）

高市鹽埕區府北路城中城社區，今晨3時左右發生大火，火勢一發不可收拾，消防局共出動72車145人前往搶救，由於住戶多是長輩，現場不斷傳出慘叫聲，火勢雖然在上午7點23分撲滅，但當時仍有上百名住戶受困未救出，一名在台南工作的戴姓女子，接到家裡失火電話，火速衝回高雄老家，焦急地跪地仰天祈求父母平安被救出。

據了解，戴小姐從台南趕抵現場，就跪在地上、仰天看著已燒成堯黑的大樓，旁人看見才將她攙扶起來，後來她對媒體說，她的6、70歲父母住在裡面的8樓，而且腳不方便，話說一半含淚哽咽：「我爸媽在裡面，還沒有出來」。

戴小姐表示，她說，和爸媽住一起，但她平時在台南工作，今晨3時多被告知「家裡火警、趕快回來」，但她現在都還沒看到父母。

據了解，城中城樓下2、30年前是百貨公司，4、5樓為廢棄電影院，7至11樓為住宅，約有70多戶，區公所估計疑有120多戶（含租戶），受困民眾人數不明。

消防人車3點趕抵現場時，一樓已陷入一片火海還往上延燒，現場圍觀的民眾表示，大樓裡不斷傳出住戶哀號尖叫的聲音，路邊也有住戶不斷哀求消防人員進入火場搶救她的家人，情況相當危急。