東捷資訊（6697）9月營收達新台幣0.87億元，月增2.96％。累計今年1～9月營收為新台幣10.46億元，年增22.75％，累計前三季營收創下歷史新高紀錄。東捷資訊表示，隨著企業積極提升營運韌性，亟需升級跨國際型的ERP系統、以及製造業加速數位化步伐推升智慧製造、智慧工廠與AIoT應用等轉型需求，對後市營運持續正向看待。

面對疫情加大全球供應鏈及供需型態的改變，不少企業因應跨國交易湧現以及欲強化整體營運管理，陸續升級採用國際級SAP ERP軟體系統（全球77％交易收入均與SAP系統有關），成為東捷資訊重要營運動能之一。

東捷資訊指出，公司以具備服務多家跨國際企業經驗的顧問團隊服務優勢，協助知名車用配線大廠進行SAP ERP S/4 HANA 導入專案，依序分期導入跨國各海外據點，目前已完成客戶總部導入SAP ERP，近期亦陸續啟動第二階段大陸等海外據點包含銷售配銷、生產、物料管理、財務會計與成本控管等ERP模組功能規劃，藉以打造彈性且效率的智慧產線，實現單一平台效益，未來可透過系統即時洞悉營運資訊、匯聚全集團即時大數據，進而實現智慧製造願景。

此外，看準企業加速數位化進程，採用ERP等系統進行數據化管理已為核心發展重要趨勢之一，將有助於帶動東捷資訊ERP建置導入業務及物聯網應用營運發展。

東捷資訊指出，公司身為全球企業管理系統牌SAP台灣金級合作夥伴及全台最大ERP代理商，除了可協助各種規模企業找出最適切SAP ERP解決方案，藉由服務遍及金融、保險、製造、電信、物流、生技、製藥、高科技等產業運作的專業資訊顧問服務團隊，迅速掌握包含作業流程、模組規劃重點，結合SAP S/4HANA靈活的佈署模式，滿足企業快速導入、節省成本的需求，同時可結合公司獨家的「ERP自助服務平台」以「面對面服務」線上化、智能化的諮詢，強化企業ERP系統維運需求軌跡，成為市場重要的競爭優勢。