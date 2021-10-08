茶葉蛋既美味又能填飽肚子，深受民眾喜愛，各大超商和超市都可以看到它的蹤影，日前就有網友透露，友人在超商工作，對方曬出神級的疊蛋技巧，照片曝光引來同行朝聖，並且分享滷製茶葉蛋的秘辛，直言若是其中一個步驟出錯，就整鍋全毀了。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO文透露，在超商工作的友人分享滷製茶葉蛋的照片，畫面中可見，對方將一顆顆潔白無瑕的雞蛋慢慢疊起來，猶如一道蛋牆，看起來十分壯觀，讓她不禁大讚「這疊蛋方式有厲害」，更好奇「不知道用這樣能不能煮茶葉蛋」。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「好猛！端午節很常立蛋喔」、「來個地震會很歡樂喔」、「身為一個離職的超商店員表示：我真的沒有那個時間疊蛋，要是看到有同事在那邊給我玩，我可能會直接請他下班」。

不過眼尖的網友也發現，每顆雞蛋都有裂痕，對此就有曾在超商工作的過來人解答背後用意，「氣室那邊要有敲到點裂痕，這樣蛋才不會爆開來不好看」、「敲氣室並不是為了讓滷汁滲透到蛋裡面，而是預防加熱時氣體張力導致雞蛋爆裂，雞蛋殼本身就有毛細孔，滷久了滷汁一定會滲透進去」、「最重要的是，如果裡面有一顆蛋不夠新鮮，那麼煮的過程中有可能會爆開，那樣一整鍋的蛋就報廢了」。