藍委鄭麗文今天(12日)在立院質詢行政長蘇貞昌關於國防潛艦議題，提及抗中保台決心時，竟遭蘇貞昌反嗆「不要臉」，鄭麗文氣到上前質問，二人進而爆發激烈言語衝突。對於蘇貞昌為何會動怒，郭正亮同日也上「宅神」臉書直播分析可能原因。

行政院長蘇貞昌(左)、國民黨立委 鄭麗文(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

朱學恒的阿宅萬事通事務所Youtube頻道。

鄭麗文今天質詢閣揆蘇貞昌，兩人因政府是否支持台灣比照澳洲，發展核動力潛艦一事唇槍舌戰，鄭麗文擔憂台海局勢嚴重失衡，拿掃帚無法跟人拚，蘇貞昌則反譏只出一張嘴，鄭麗文隨後怒酸，「屆時第一位投降的就是你，第二是蔡英文」，蘇貞昌回擊，「不會像你如此不要臉」，此話一出，兩人怒火瞬間被點燃。

宅神朱學恒。（圖／資料照，翻攝自 朱學恒臉書）

朱學恒今(12日)邀請郭正亮上臉書直播談政壇時事，對於有網友提問「鄭麗文罵掃把蘇，罵到餘音繞樑，蘇貞昌是不是真的翻臉了？」，郭正亮說，蘇貞昌會翻臉，是因為鄭麗文衝到她面前，怎麼能這樣對他施壓，因為以前鄭麗文選國大代表時，還在民進黨，蘇貞昌還幫她助選過，那時候還幫她拉手，朱學恒接著說，蘇貞昌記這麼小的事情？郭正亮說，他本來就是這樣的人。

朱學恒說，他不知道朱立倫主席有沒有相關經驗，但可以參考他一個建議，就是憲法保障之立委「言論免責權」並不及於行政官員，蘇貞昌公然侮辱民意代表，罵鄭麗文不要臉，鄭麗文其實是可以告蘇貞昌的。