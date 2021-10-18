繼新竹市長林智堅，同樣無法連任的基隆市長林右昌也提區域整併升格，桃園市長鄭文燦18日表態贊同林的「大台北市」，將基隆、汐止與台北合併，強調台北過去也併過士林、北投等鄉鎮，且汐止已成內湖南港生活圈，合併有助生活圈一致性，也重申可以特別條款升格，不一定要降低人口門檻。

基隆市長林右昌主張「縣市平權」、刪除《地制法》直轄市人口門檻，認為應由中央主導基隆市、新竹市、嘉義市區域整併升格，並提出兩個版本，一是整併基隆與新北市北海岸、東北角7區成立「北海市」或「大基隆市」，另一個則是基隆、汐止、台北合併成立「大台北市」。

鄭文燦坦言自己有參與10年政綱討論，知道縣市平等是為了減少城鄉落差，他也很支持，他認為行政區域的合併，要考慮到「提高競爭力」、「提升城市治理的效能」以及「民意支持」3項，像是竹竹合併升格是符合這些原則，或許就不一定要用120萬的人口門檻當條件，像是上一次的門檻是200萬，台南縣市合併是採用「文化古都」的定位，以特別條款獲得升格，竹竹合併也符合「科技重鎮」的條件來合併升格，不一定要降低人口門檻。

至於台北市和基隆市如何合作成為一個生活圈，鄭文燦覺得比較合理的是讓台北市擴大，他解釋，台北市過去也擴大了很多次，像是曾經合併過士林、北投、內湖、南港、景美、木柵等鄉鎮，認為未來應該考慮沿著基隆河的河谷讓台北市再行擴大，把汐止跟基隆市合併。

鄭文燦說，事實上汐止已經成為內湖南港的生活圈，汐止也是到基隆的必經要道，只要基隆跟汐止的民意支持的話，台北、汐止跟基隆其實是同一生活圈，合併較具正當性，也比較有價值，將可提高包括交通系統、生活圈設施的一致性。