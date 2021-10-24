基隆市長林右昌日前拋出北北基合併升格議題，近日又因基隆捷運與台北市長柯文哲開戰。對此，台北市議員游淑慧建議，兩個市長、交通部長及學者專家，何不直播一場公聽會，讓幾百萬市民一起了解怎麼回事？且早在十幾年前、郝龍斌前市長時代，就曾和中央倡議過將基隆、汐止、台北三地合併。

這幾日柯文哲、林右昌為了基隆的交通建設吵得不可開交，游淑慧今（24）日在臉書坦言，「吵成這樣，民眾有聽懂吵什麼嗎？但民眾有權懂吧！」並質疑，數百億的交通建設，都掌握在幾個官員手中，有多少公民參與討論跟了解的機會？

游淑慧提到，早在十幾年前，郝龍斌就曾和中央倡議過將基隆、汐止、台北三地合併；而合併後的首都規模人口僅317萬，仍比新北的380萬少，且面積475.84平方公里，也比新北1981.76平方公里少。

游淑慧指出，重規劃的理由很簡單，「台北太小、新北太大、基隆太孤單」，而汐止的生活圈其實是和台北高度重疊，如果合併也就沒有這些爭議，交通局捷運建設自然是一體規劃，「所以與其去亂升格一堆直轄市，我覺得討論這樣的合併還比較make sense（有道理）」。

此外，游淑慧也說，「蘇貞昌內閣真的是好可怕，像撒幣怪獸」，許多政策花錢如流水，甚至動輒暴增幾百億，像是高鐵延伸到宜蘭，兩年預算也是暴增了700億；現在基隆交通計畫，又是兩年暴增到425億，她質疑，是專業需要？還是人為考量？