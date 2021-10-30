柯文哲預估疫情明年春節前結束「北市疫苗護照」將上線 16:512021/10/30 中時 季志翔 、 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲30日出席關渡宮「2021鬧熱關渡節」開幕記者會後聯訪表示，按照目前疫苗施打速度，他估計COVID-19疫情在農曆新年前就會結束，所以疫苗護照很快就會上線，呼籲還沒打疫苗的人趕快去打。（郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「2021鬧熱關渡節」30日在關渡宮舉行開幕記者會，主辦單位邀請壞鞋子舞蹈劇場與當地居民共舞。（郭吉銓攝） 預估疫情明年1月前會結束 柯文哲：屆時不需戴口罩也不用管制 訂閱影音： 中時新聞網 台北市長柯文哲上午出席「2021鬧熱關渡節」開幕記者會致詞表示，按照目前疫苗施打速度，他估計疫情在農曆新年前就會結束，所以疫苗護照很快就會上線，呼籲民眾去接種疫苗。 柯文哲今天表示，COVID-19疫情預估在明年春節前結束，另外北市的疫苗護照很快就會上線，也將結合台北通APP、進餐廳分流坐，因此呼籲還沒打疫苗的人趕快去打。 王國材：擬前10天防疫旅館 後4天居家 估明年1月疫情會結束 柯文哲：年底北市第2劑覆蓋率應可達70％ #新冠肺炎 #台灣 #疫苗護照 #就會 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋體育場湧千位外籍人士打疫苗 新北民政局增派18名4國通譯服務 14:322021/10/30 生活 鄭文燦：用藻礁阻擋能源轉型 會讓台灣陷入空轉 10:562021/10/30 政治 春節防疫旅館量能恐不足 柯文哲：打2劑疫苗也許可居家自主管理 12:522021/10/29 生活 核四燃料棒送回無法營運 侯籲中央正視核廢料 04:102021/10/30 焦點要聞 台中市北屯區「市31」公有市場用地BOT案招商 14:092021/10/30 財經 議員籲基捷地下化 讓雨都亮起來 04:102021/10/30 政治要聞 北市編28億自購疫苗 議員批詐騙集團 04:102021/10/29 地方新聞 NBA》籃網老闆再對厄文公開喊話：趕緊接種疫苗吧 08:432021/10/30 體育 兩岸新時代》我在南寧開民宿 看見大陸青年素質提升 07:432021/10/30 兩岸徵文 文昌街賣家具竟違法 北市擬納管解套 04:102021/10/30 地方新聞 前交長曝基捷5大難題轟歹戲拖棚 林右昌：已完整論述 13:262021/10/30 生活 生活熱門新聞 《草東沒有派對》鼓手蔡憶凡入住防疫旅館身亡 莊人祥回應了 - 生活 王必勝遭爆偷吃「超過7年」 緋聞護理師對友人炫耀一句話露餡 - 生活 遭爆每月拿6萬給緋聞護理師 王必勝驚人月薪數字出爐 - 生活 好市多買中衛口罩！男打開「被雷到了」 網友反應一面倒 - 生活 台大碩士只領34K 遭「學店」主管嗆不適用 她PO文釣一票苦主 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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