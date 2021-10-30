「2021鬧熱關渡節」30日在關渡宮舉行開幕記者會，主辦單位邀請壞鞋子舞蹈劇場與當地居民共舞。（郭吉銓攝）

預估疫情明年1月前會結束 柯文哲：屆時不需戴口罩也不用管制

台北市長柯文哲上午出席「2021鬧熱關渡節」開幕記者會致詞表示，按照目前疫苗施打速度，他估計疫情在農曆新年前就會結束，所以疫苗護照很快就會上線，呼籲民眾去接種疫苗。

柯文哲今天表示，COVID-19疫情預估在明年春節前結束，另外北市的疫苗護照很快就會上線，也將結合台北通APP、進餐廳分流坐，因此呼籲還沒打疫苗的人趕快去打。