基隆市長林右昌，今接受媒體專訪表示，新竹市長林智堅日前拋出大新竹升格議題成為政壇討論話題，他認為，基隆也應該整併升格，並主張成立「北海市」或「大台北市」，前者是整併基隆與新北市北海岸、東北角7區。後者是成立「大台北市」。對此，有媒體人分析認為，新竹市長林智堅和林右昌雖然合併標的不一樣，但目的是相同的，就是單純為了勝選。

林右昌拋北北基升格「大基隆」想法，新北市長侯友宜（見圖）表示，國土規畫不是一人說了算。（圖/戴上容攝）

對於林右昌拋出大台北合併一事，新北市長侯友宜表示，國土規畫要從上位角度來思考，不是一個人或是誰來說的算，要考量國家整體策略發展，不是想到哪裡就做到哪，希望執政黨在做國土規畫時，要做好評估，若評估好就全力以赴。

台北市長柯文哲則回應，台灣的國土規劃甚至行政區重劃這是對的，不過過去已經搞出六都，台灣需要嗎？這顯然是因人設事，台灣國土規劃需要長遠規劃，千萬不要選舉到了搞縣市合併、升格，在已經不大健康的六都架構上加上第七都，這個不可取。

行政政院長蘇貞昌今受訪回應，「最重要還是怎麼樣子中央地方合作，建設地方」。「至於怎麼樣才能做得好，這各方的意見提出來都應該來重視」。

媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」18日則透過臉書分析回應，能讓惡搞變成正經提案的，大概也沒別的黨做得到了。他指出，雖然合併標的不一樣，但目的是相同的，就是單純為了勝選。林右昌基隆兩任屆滿不能再選，國民黨應該是謝國樑出來，民進黨丟掉的機會不小。如果真的合併，除了林右昌可以再選，柯文哲無論選不選，在民眾黨不會缺席的情況下，民進黨的勝算都比現在大得多，順便削弱侯友宜的地盤，一舉三得。

「逆風的烏鴉」指出，先不要說這很天馬行空，其實關鍵只是民進黨的決心有多大。林智堅喊價了，林右昌也開方案了，其他雲嘉嘉應該也不遠了，大家可以靜靜的看，為了明年勝選，還可以惡搞到什麼地步。