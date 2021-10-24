台東林管處昨晚在海端鄉廣原村大埔部落舉行「Mulas Kulumaha!返抵山林」紀錄片首映。（台東林管處提供）

台東林管處昨晚在海端鄉廣原村大埔部落舉行「Mulas Kulumaha!返抵山林」紀錄片首映。（台東林管處提供）

台灣黑熊幼熊「Mulas」於2019年7月間被台東縣海端鄉廣原村大埔部落族人拾獲，經過台東林管處10個月的照養，去年5月順利野放，林管處將整個過程記錄下來，23日晚間場舉辦「Mulas Kulumaha返抵山林」紀錄片首映，希望透過影像分享，傳遞環境友善的理念。

台東林管處長吳昌祐表示，紀錄片首映選擇在Mulas的「故鄉」海端鄉廣原村大埔部落舉行，就是要感謝族人通報救援、長期在生態保育及山林巡護的協助，同時呈現與部落夥伴一起為環境與人共好的努力成果。

這支紀錄片詳實紀錄了2019年7月間台東林管處接獲廣原村大埔部落族人通報拾獲落單幼熊，時任處長的劉瓊蓮率領著毫無黑熊照養經驗的台東處團隊，扛起幼熊照養重責，透過公私協力與歷經10個月努力，讓幼熊在人工的照養環境下健康成長及通過各項野放評估，成功返抵山林的故事。

吳昌祐指出，廣原小熊Mulas是台灣首件失親幼熊經人為照養、野訓、野放，並透過衛星追蹤野外生活行為達1年完整成功的案例，紀錄片完整記錄Mulas295天在人類世界的歷程，各單位公私協力，成功讓廣原小熊Mulas返抵山林，其中更包含台灣黑熊保育史上首次不同胎幼熊併籠照養的珍貴影像。

吳昌祐說，希望透過廣原幼熊Mulas回家的故事，能讓大眾對於台灣黑熊保育及野生動物救傷工作能更理解，台東林管處也在去年與海端鄉公所共同成立「黑熊出沒通報平台」，結合在地各村及部落合作建立通報網絡，期待未來能持續攜手合作，共同為營造友善的生態環境努力。