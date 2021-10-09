霧峰警方循線連夜鎖定對象抓人，約10點半在太平區逮捕吳嫌。（照片由警方提供）

國慶連假首日，台中市霧峰區凌晨發生1起搶案，吳姓男嫌有詐欺前科，9日凌晨在霧峰區中正路上1家超商行搶，警方調查發現吳嫌佯裝前往櫃台結帳，並趁店員沒有防備之際拿出預藏菜刀威脅店員，要求店員將收銀機內財物取出，總共搶走2700元現金。店員趁隙逃到店外並報警，警方循線追查，而嫌犯今天早上10點半在太平區落網，全案將依強盜罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

霧峰警方循線連夜鎖定對象抓人，約10點半逮捕菜刀男，但吳嫌表示贓款都已經花光。警方調查，發現嫌犯犯案過程，以物體遮蔽號牌並於逃逸過程中變換服裝，躲避警方查緝，在警方的抽絲剝繭下，仍舊難逃法眼，經分析比對出涉案車輛，追查出吳姓犯嫌涉案嫌疑重大且該嫌亦為霧峰分局詐欺案拘提對象，經擴大調閱追查今天10時半在太平區將其逮捕到案，並起獲相關涉案衣物等物證。

霧峰警分局長李建興表示，近期超商開始發放五倍券，因五倍券等同現金，可能成為歹徒覬覦目標，故民眾於超商領取五倍券時需多加留意周遭環境狀況，如有發現可疑人物，請立即撥打110報案電話。霧峰分局亦會針對轄內大賣場、超商、銀樓等處所加強防搶巡邏，並呼籲勿因貪圖錢財而行搶，法網恢恢疏而不漏，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，以全力維護市民安全的生活環境。