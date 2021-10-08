疫情趨緩，振興五倍券今日上路，犇餐飲集團、星巴克、咖哩樹、金色三麥餐廳、UMAMI金色三麥、微兜petit doux響應振興五倍券紛紛推出優惠，犇餐飲集團祭滿千送500，UMAMI金色三麥波士頓龍蝦、紐西蘭菲力牛排享優惠價，一定要把握優惠一飽口福！

▍1.犇餐飲集團

犇餐飲集團響應振興五倍券，旗下頂級鐵板料理「犇鐵板燒」、「犇微風信義館」、「犇極上」，以及燒肉複合式餐廳「犇燒肉」自10/8至明年4/30止，凡持紙本振興券至犇全品牌，享消費增值滿千送500元，1000元振興券可現場折抵1300元消費金額，再贈送200元VIP現金券，優惠累計兌換無上限，老饕們一定不能錯過這次的優惠。

犇鐵板燒極上日本和牛牛排A5。（圖／品牌提供）

▍2.星巴克

振興五倍券將於10月8日開始使用，星巴克響應政府振興五倍券政策，針對紙本振興五倍券全新推出「星巴克振興飲料券」，至2022年4月30日振興五倍券使用截止日前，以1000元紙本振興五倍券至指定門市全額購買「星巴克振興飲料券」，內含單張135元的飲料商品兌換券十張，每張券可兌換任乙杯售價為135元(含)以下之飲料品項，高達74折優惠，「星巴克振興飲料券」兌換使用期限更可至2022年4月30日止，如點購超過135元以上飲料品項或加價升級、額外添加客製化項目等，於兌換時只要再以現金支付差額即可，在疫情期間讓顧客更能以長天數的兌換使用期限、優惠的價格以咖啡振興時光，享受美好星巴克體驗。

星巴克推出「星巴克振興飲料券」，圖中為可可瑪奇朵、蜜香那堤。（圖／品牌提供）

▍3.咖哩樹

今年八月，於台北京站時尚廣場盛大開幕的咖哩樹，首度響應集團活動，10/8起至明年4/30止，於咖哩樹京站門市內用消費任一主餐，即可免費升級套餐，把振興五倍券放大再放大！

咖哩樹門市內每一款咖哩飯皆可加點日式歐姆滑蛋。（圖／品牌提供）

▍4.金色三麥餐廳、UMAMI金色三麥

金色三麥餐廳、UMAMI金色三麥10/8起至11/7止，凡持振興紙本券或手機出示數位標章，內用消費滿千元即送千元會員電子票券，可現金折抵指定人氣美食。金色三麥更再加碼，超人氣經典大拼盤內用享999元優惠價。UMAMI金色三麥嚴選魚子醬、波士頓龍蝦、紐西蘭菲力牛排等頂級食材打造奢華精選套餐，活動期間享優惠價990元，並贈送金色三麥精釀啤酒。

金色三麥期間限定「干貝海鮮燉飯南瓜盅」再度回歸。（圖／品牌提供）

▍5.微兜petit doux

姊妹最愛的粉系餐酒館微兜petit doux自10/8起至10/31止，凡持振興紙本券或手機出示數位標章，內用消費滿五百，即贈五百元會員電子票券，活動期間特選店內超人氣義大利麵享299元優惠價。巧克力蛋糕首選品牌BAC則推出振興券限定組合：六吋經典巧克力蛋糕搭配迪士尼系列手工曲奇可享優惠價1000元，更特別獻上季節限定組合「又見米奇香草太妃糖蛋糕」搭配迪士尼系列手工曲奇可享優惠價1299元，再加贈「迪士尼系列補光摺疊鏡」，數量有限，迪士尼粉絲趕快手刀來搶購。

微兜petit doux特選店內超人氣義大利麵，期間限定享299元優惠價。（圖／品牌提供）

※禁止酒駕，未成年請勿飲酒。